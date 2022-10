Consulcesi | ‘Migliorare approccio multidisciplinare per cure psoriasi’

Leggi su italiasera

(Di venerdì 28 ottobre 2022) (Adnkronos) – Cronicità, multifattorialità e la ‘visibilità della malattia’ sulla pelle: tra i principali fattori che fanno della psoriasi una patologia dal pesante impatto psicologico, ancora troppo spesso trascurato. A riportare l’attenzione su questa malattia infiammatoria della pelle, “non contagiosa, autoimmune, genetica e recidiva”, sono gli esperti diche in occasione della Giornata mondiale della Psoriasi, che si celebra il 29 ottobre, attraverso il nuovo corso di formazione “Percorsi diagnostici-terapeutici condivisi per il paziente affetto da psoriasi” ribadiscono l’importanza di migliorare la qualità della vita delle persone affette attraverso une strategie volte ad una maggiore aderenza alle. Secondo gli ultimi dati raccolti – si legge in una nota ...