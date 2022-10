Colleferro Controlli dei Carabinieri Un 25enne arrestato per spaccio | un 18enne segnalato per droga | denunciato un 56enne di Carpineto che ha rifiutato l’alcol-test

CastelliNotizie.it

...tutti i tratti autostradali dove il servizio Tutor stradale è stato riattivato dopo icon SICV e PM. Autostrada A1 (direzione Nord) San Vittore - Cassino; Cassino - Pontecorvo;- ...Nelle ultime ore, i Carabinieri della Compagnia dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nell'ambito di un ... Sono stati effettuati miratisia per ... Colleferro, controlli antidroga dei Carabinieri: un arresto, una denuncia e una persona segnalata (AGR) Prosegue senza sosta l’azione di controllo dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro finalizzata alla prevenzione e alla repressione dei reati commessi nei luoghi di maggiore aggregazione so ...Aveva probabilmente passato una serata “alticcia” nel Comune di Colleferro, in provincia di Roma, così da rifiutarsi di fare l’alcol test una volta fermato da Carabinieri con la propria autovettura. E ...