Caso di Assago | lo psichiatra invita a non etichettare in modo semplicistico l' autore del reato | «Lo stigma verso la salute mentale è dannoso»

All'ipermercato Carrefour di, il 46enne Andrea Tombolini ha ucciso a coltellate una persona ... Si tratta anche in questodi sanità in crisi, di risorse carenti, di medici e psichiatri che ......dialle 18,35. Ha raggiunto la corsia dei casalinghi e ha preso un coltello da cucina. Poi ha cominciato a correre e urlare, colpendo le sue vittime alle spalle e scegliendole a. Per il ...Il bilancio è drammatico: un morto e cinque persone ferite, dopo che un uomo di 46 anni, nel pomeriggio di giovedì 27 ottobre, ha tentato di fare una strage all'interno del supermercato Carrefour nel ...Quarta giornata per il Girone Nord di Serie A2: resteranno imbattute Sanga, Costa e Castelnuovo Scrivia Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano sfida l'Acciaierie Valbruna Bolzano (sabato, ...