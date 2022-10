Borsa | Milano pesante - 1 | 3% con Saipem e Stm | corre l' Eni

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Avvio di seduta affaticato per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede l'1,3% in una seduta negativa per tutte le Borse del Vecchio Continente dopo i tonfi dei titoli tecnologici ieri a Wall Street e ...

Agenzia ANSA

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE MIB , evidenzia un rallentamento del trend di STMicroelectronics rispetto al principale indice delladi, e ...... dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,3%, rispetto a +2,87% del principale indice delladi). L'analisi ... Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,9%) Avvio di seduta affaticato per Piazza Affari, con il Ftse Mib che cede l'1,3% in una seduta negativa per tutte le Borse del Vecchio Continente dopo i tonfi dei titoli tecnologici ieri a Wall Street e ...Nell'ultima seduta della settimana, Piazza Affari apre in calo dopo la decisione della Bce di alzare i tassi di interesse dello 0,75%. Nei primi scambi Ftse Mib giù dello 0,94%. Sull'obbligazionario ...