Bollettino Covid diventa settimanale | dati il venerdì Mattarella | «Il virus non è sconfitto»

... via le mascherine negli ospedali e sanzioni condonate, mentre ildiventerà settimanale. La discontinuità politica voluta da Meloni Sullo stesso argomento: Il prezzo dei vaccinisale ...D'ora in avanti, come anticipato dal ministero della Salute Schillaci, ilda quotidiano passa a cadenza settimanale, ogni venerdì. Rezza: diminuiscono casi e decongestione degli ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Con la tua autorizzazion ...Il Capo dello Stato: "La Sanità pubblica ha il compito di mantenere alta la sicurezza soprattutto dei più fragili". Il ministro della ...