Beach volley | World Tour 2022 Sorteggio beffardo a Dubai | doppio derby azzurro nei gironi

Leggi su oasport

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Urna birichina adove da oggi si scende in campo per il tabellone principale del secondo Challenge in programma negli Emirati Arabi. Quattro le coppie azzurre in tabellone principale e ben tre sono inserite nel gruppo E, con unal primo e unal secondo turno che potrebbe escludere dalla fase ad eliminazione diretta una coppia italiana. Gli unici a sfuggire al girone E sono stati Viscovich/Ranghieri a cui l’urna ha comunque riservato uno scherzetto, mettendo loro di fronte nella semifinale del girone gli spagnoli Huerta/Huerta che sono stati battuti proprio dalla coppia azzurra negli ottavi di finale del primo Challenge dinon più tardi di lunedì scorso. Nell’altra semifinale del girone saranno di fronte gli argentini Capogrosso/Capogrosso e i turchi Mermer/Urlu. Nel girone E subito ...