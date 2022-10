Antonella Fiordelisi su tutte le furie al GF Vip 7 | “Hai chiuso”

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 28 ottobre 2022) La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 7 ha messo a dura prova il rapporto tra Edoardo Donnamaria e. Il conduttore, infatti, ha mandato in onda una clip che ha fatto molto discutere. La ragazza, ancora una volta, ha dimostrato di non essere del tutto indifferente al fascino di Antonino Spinalbese. Questo, ovviamente, non ha fatto piacere al volto di Forum che, per tutta la durata del filmato, ha assunto un’espressione alquanto dispiaciuta. Ciò che ha stupito tutti, però, è stata la reazione dell’ex schermitrice. Potrebbe interessarti: Grande Fratello Vip 7, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata GF Vip 7,perde le staffe: “Ho sbagliato tutto” Sonia Bruganelli ha ammesso di essere dalla parte di Edoardo. Dopo avergli regalato l’immunità, infatti, ...