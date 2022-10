Venditti ricorda Enrico Mattei | “Visionario e realista”

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) ROMA – “Oggi il mio ricordo va ade mio modello di uomo manager italiano, e sottolineo italiano, che ha dato la sua vita per la nostra sopravvivenza energetica contro le 7 sorelle che dominavano il mondo del petrolio… Lo ringrazio ancora per avermi insegnato il coraggio che ancora mi appartiene e di essere stato l’oggetto della mia tesi di Laurea alla Sapienza di Roma in Diritto Minerario in pieno ’68… poche parole per un grande uomo”. E’ quanto afferma sulla sua pagina Facebook il cantautore romano Antonello(foto). L'articolo L'Opinionista.