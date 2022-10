«Tutto chiede salvezza» | la serie tv contro lo stigma delle malattie mentali raccontata dal suo protagonista – L’intervista

(Di giovedì 27 ottobre 2022) «I pazzi veri sono quelli che non si inginocchiano mai». È l’inno alla fragilità pronunciato da Federico Cesari in unaultime scene di, la nuovatv firmata Netflix dedicata al tema urgente della salute mentale. Ispirata all’omonimo libro di Daniele Mencarelli, premio Strega giovani nel 2020, laracconta in sette episodi i sette giorni di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) di un 20enne. Open ha intervistato ildellaFederico Cesari, giovane attore già visto nel fortunato teen drama Skam dove era alle prese con i pregiudizi legati all’omosessualità e che ora inè riuscito a dare un’altra grande prova di sensibilità ...

...dei possibili ragionamenti sono delprematuri e vanno oltre il mio focus, che e' molto preciso sulla gestione del gruppo'. Cosi' l'a.d. di Mediobanca, Alberto Nagel, replica a chi gli...In Superbike Scott Redding, ex pilota Ducati,a gran voce l'introduzione di un peso minimo per moto e piloti per poter garantire maggiore ...in Superbike con Bautista è sotto gli occhi di'. ...Il Collegio di Presidenza Territoriale CSE FLPL di Alessandria ed Asti ha inviato in data odierna una comunicazione di sollecito alla Direzione della Casa ...In contraddizione con la dichiarazione fatta dal Consiglio Agri-Fish nel febbraio 2022, la proposta arrivata dalla Commissione Europea rischia di mettere in pericolo importanti prodotti ...