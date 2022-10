Torna in libertà la sindaca di Lagonegro Revocate le misure cautelari anche a un ex assessore e al dg dell’ospedale di Potenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il Tribunale del Riesame diha rimesso inladi), Maria Di Lascio, che era ai domiciliari dallo scorso 7 ottobre nell’ambito dell’inchiesta sulla sanità lucana, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo lucano. La decisione – come riferito da alcuni giornali locali – è stata presa nella serata di ieri. Lo stesso collegio ha accoltoi ricorsi presentati dalle difese di altri due indagati: l’exregionale all’agricoltura, Francesco Cupparo (Forza Italia) e il direttore generaleSan Carlo di, Giuseppe Spera. Per Cupparo (che si è dimessoda consigliere regionale, ma l’assemblea non ha ancora accettato le sue ...