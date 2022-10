Sta per tuffarsi quando si accorge dello squalo che si avvicina | salva per un pelo

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Stava per finire fra le fauci di un terribile pescecane, ma per fortuna ha guardato bene in acqua prima di. La fortunata sub è riuscita a evitare appena in tempo di diventare il pranzo del ...

Wired Italia

... addio all'utilitaria simbolo del marchio prodotta da 47 anni in otto generazioni "Inizia una nuova era" "Un'era finirà la prossima estate - scrive Martin Sander - "un'altracominciare. È ..."È una notizia splendida, che valorizza in ambito internazionale il grande lavoro che la città...Vecchi e Rabitti 'è anche la dimostrazione di come Reggio abbia intrapreso un percorso che ha ... Instagram sta per raggiungere il numero di utenti di Facebook Il centrodestra scende in piazza sabato per dire no e chiedere invece più controlli, l'amministrazione comunale replica con i dati sugli arresti degli ultimi mesi ...La certificazione attesta che la palazzina risalente agli anni ’60, oggi sede degli uffici di Terna, è stata riqualificata secondo i più avanzati criteri di sostenibilità ...