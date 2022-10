Semplificazione edilizia e rigenerazione urbana | l’assessore Discepolo incontra gli architetti

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – La nuova legge regionale n.13 del 10 agosto 2022 e la sua applicazione in questa prima fase sarà al centro della tavola rotonda promossa dall’Ordine degli, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Caserta, presieduto da Raffaele Cecoro, per il pomeriggio di domani, giovedì 27 ottobre, a partire dalle ore 15, presso il Novotel di viale Carlo III. A discutere della recente novità normativa saràall’Urbanistica e al Governo del territorio della Regione Campania, Bruno, che si confronterà con glidi Terra di Lavoro su alcuni aspetti legati alle modifiche della norma, alle problematiche applicative su Cilas e stato legittimo dell’immobile, e sulla necessità di unanelle ...

