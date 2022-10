“Se hai 10mila euro in contanti non sei un povero” | le parole di Lucio Caracciolo sul tetto che il governo vuole alzare | VIDEO

Leggi su nextquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) La fluttuazione delaiè una costante di ogni nuovo. All’inizio di ogni legislatura, infatti, una maggioranza interviene (è scritto nelle pagine della storia degli ultimi 30 anni abbondanti in Italia) per modificare quella soglia massima sull’utilizzo della moneta contante per le transazioni e per gli acquisti. Ora che è stata depositata una proposta da parte della Lega – e con Giorgia Meloni che ha confermato l’intenzione di procedere in quella direzione – per far salire ilmassimo a, in molti hanno messo in evidenza due punti: a chi serve realmente? Come è possibile combattere l’evasione fiscale se si consentono pagamenti di quelle cifre in? Tutte le incoerenze – anche rispetto alla stretta attualità – sono state ...