Scontri alla Sapienza | il Pd | ' Inaccettabile uso dei manganelli contro gli studenti'

Se cresce la paura e si riespande il bisogno di sicurezza, dobbiamo stare attenti anche...il ministro ribadendo che il riferimento non riguardava in alcun modo i recenti episodi degliall'...L'uso della violenza e dei manganelli contro studenti in presidio davantiFacoltà di Scienze Politiche, come emerso da numerose fonti di stampa e video sui social network, è gravissimo'. E' ...Il nuovo segretario generale del sindacato di polizia ad Huffpost: "Meloni parla di nazione più sicura, ma non serve a nulla militarizzare le città per ...Cecilia D`Elia e Francesco Verducci hanno presentato un'interrogazione parlamentare come senatori del Pd sulle violenze delle forze dell'ordine contro gli studenti ...