Roma | El Shaarawy | “Vincere contava per il morale”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Contro il Ludogorets sarà fondamentale, ci sono i presupposti per farlo. La vittoria di stasera serve a poco a livello di classifica. Maper ile per i tifosi che sono venuti fino a qui”. Lo ha detto a Sky Stephan Eldopo la vittoria dellaper 2-1 sull’Hjk Helsinki. Chance dal 1? e buona prestazione per l’esterno: “Ogni giocatore deve avere la mentalità di fare la differenza. Solo così si raggiungono traguardi importanti”. SportFace.