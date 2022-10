Raimondo Todaro | il gesto contro Alessandra Celentano indigna i fan di Amici

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Che franon scorresse buon sangue è cosa nota, ma quando nel daytime didi ieri il coreografo ha cercato di buttare in caciara la discussione lanciandogli dell’acqua sul viso la situazione è degenerata. Tutto è nato in sala prove davanti agli allievi Gianmarco Petrelli e Samuel Antinelli, chiamati lì dai rispettivi professori per discutere della coreografia. Quando i toni si sono alzati – ed alla richiesta didi dover lasciare la palestra –ha preso la sua bottiglietta d’acqua e l’ha agitata davanti alla collega lanciandogliene un po’ sul viso. Lei inizialmente è rimasta spiazzata “Ma sei scemo?“, per poi dire “Comunque l’acqua la tiri a tua ...

