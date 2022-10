Pablo Mari accoltellato | Il Monza trasferisce il suo sostegno a Pablo Marí

Leggi su justcalcio

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: 27/10/2022 alle 22:03 est Il calciatore spagnolo è ricoverato in ospedale dopo essere statoin un centro commerciale Tra i feriti, che in totale sono sei, c’è un deceduto, secondo ‘La Gazzetta’ Il ACha rilasciato una dichiarazione sui propri social network mostrando il suoche è statoquesto pomeriggio in un centro commerciale e è cosciente in ospedale. L’amministratore delegato del club, Adriano Galliani, ha voluto trasmettere al calciatore il suo incoraggiamento: “Caro, siamo tutti qui, al tuo fianco e alla tua ...