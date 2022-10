Mps | aumento di capitale sempre più ingarbugliato Borghi Lega | “Da oggi le regole europee per noi non valgono”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Come prevedibile, iniziano i mal di pancia nel governo per la delicata questione dell’di/salvataggio di banca Monte dei Paschi di Siena. La ricapitalizzazione sta andando male, gli investitori non sono interessati a sottoscrivere le nuove azioni che finiranno dunque, a prezzi scontati, alle banche che compongono il consorzio di garanzia. Banche che per si sono fatte pagare lautamente: 125 milioni di euro, più di quello che Mps vale in borsa. Vicenda su cui sembra si stia iniziando a muovere l’Antitrust europeo che sente odore di aiuti di stato. Inoltre, secondo quanto scriveil quotidiano britannico Financial Times, un investitore estero con interessi nella banca toscana ha presentato alla vigilanza della Banca centrale europea una richiesta per bloccare l’di, ...