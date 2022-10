Meteo | a novembre ancora caldo | dicembre caldo e piovoso

"Mentre ale precipitazioni saranno nella media stagionale, dicembre sarà molto più piovoso", ha detto Gozzini. Per gennaio 2023 si prevedono invece temperature e piogge nelle medie ...Tendenza: Anticiclone Monster di Halloween alla massima potenza fino ai primi di. Da Scipione all'anticiclone di Halloween! Ci attendono un Weekend e un Ponte di Ognissanti con conseguenze davvero pesanti sul nostro Paese. L'Italia ormai da giorni è avvolta da una calda coperta a ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...