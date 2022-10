Memo Remigi e le molestie a Jessica Morlacchi su Rai1 | bufera a Oggi è un altro giorno Il cantante tagliato dal programma

La mano diche scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi . Una molestia in piena regola su Rai1 . È quanto scrive Dagospia , trovando conferma da fonti di viale Mazzini. Tutto vero, dunque. L'...Una mano, quella di, che scivola giù oltre la schiena di Jessica Morlacchi . È quanto scrive "Dagospia", e che trova conferma da fonti di viale Mazzini. Tutto vero, dunque. Non solo: l'...Scoppia il caso Memo Remigi in Rai dopo il video in cui il cantante 83enne, ospite del programma 'Oggi è un altro giorno' di Serena Bortone, palpeggia l'ex cantante dei Gazosa Jessica Morlacchi in ...A Fanpage.it, il cantautore racconta quello che è successo con Jessica Morlacchi a “Oggi è un altro giorno” e smentisce la sospensione: ...