Meloni | “La scienza non è religione” Diciamo addio ai talebani del Covid

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Nel corso del dibattito sulla fiducia al Senato, Giorgiaha inferto un altro, durissimo colpo aisanitari che proprio non vogliono abbandonare quel clima di angoscia virale che hanno grandemente contribuito a creare nel Paese. In risposta a chi, come la senatrice dem Lorenzin in merito al-19, ha esortato il nuovo governo a basarsi sulle evidenze scientifiche, le parole del premier non hanno lasciato adito a dubbi circa il drastico cambio di rotta che ella intende realizzare: “Riconosciamo il valore della, certo, per questo non la scambiamo con la. Quel che contestavamo delle scelte prese dai precedenti governi è che non ci fossero evidenze scientifiche alla base di alcuni provvedimenti. Non c’erano certezze che i vaccini facessero bene ai ragazzi di 12 anni ma li ...