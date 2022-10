Marcos Alonso | «Una squadra come il Barcellona deve passare sempre il girone di Champions»

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Il terzino del, ha parlato dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco inLeague, terzino del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la sconfitta di ieri contro il Bayern Monaco, che ha mandato i blaugrana in Europa League. Ecco le sue dichiarazioni. PAROLE – «La partita era complicata dall’inizio, volevamo farla per i nostri tifosi che sono stati con noi fino alla fine. Li ringraziamo per questo. Ora c’è bisogno di lottare per vincere, unailildiLeague, bisogna migliorare. Poi a fine stagione vedremo ...

Koundé non ha portato solidità difensiva in Champions League e il ruolo degli acquisti arrivati a costo zero, come Kessié, Christensen, e Bellerín, non ha risolto i problemi di Xavi'. QUI ATLETICO MADRID - Out Lemar, Koke, Reguilon e Llorente per Simeone. A difesa di Obal ci ... QUI BAYER LEVERKUSEN - Per Xabi non ci saranno invece Palacios e Azmoun. Davanti a Hradecky ... Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Bayern, valida per la quinta giornata del Gruppo C di Champions League: BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Bellerín, Koundé, Marcos Alonso, Balde; Busquet ...