Lucca | esplosione causata da fuga di gas distrugge una palazzina Un morto e diversi feriti | continuano le ricerche tra le macerie

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Un uomo èin seguito a un’da unadi gas metano in provincia di. Due donne, di cui una incinta, sono state invece salvate dai vigili del fuoco. L’incidente ha provocato la distruzione di unadi due piani a Torre, sulla via per Camaiore. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando di estrarre dallealtre persone. Sul posto è arrivato anche l’elisoccorso. I detriti del palazzo distrutto e di un altro edificio investito dall’sono finiti sopra un pullman, che aveva a bordo due persone portate in ospedale in codice giallo a. Al pronto soccorso sono stati trasportati anche due camionisti che passavano vicino alla casa nel momento dell’. Sono ...

Questo il bilancio della questura disull'di una casa in località Torre, quasi certamente causata da una fuga di gas. L'ha distrutto un edificio di due piani, suddiviso in ...Un'ha distrutto una casa a, in località Torre: il bilancio, solo provvisorio, è di un morto e tre feriti. Una donna incinta è stata estratta viva dalle macerie, mentre sono finiti in ...AGI - Ci sarebbe una prima persona deceduta nell'esplosione verificatasi questo pomeriggio in una palazzina nei pressi del centro commerciale Valfreddana, lungo la via provinciale per Camaiore a Torre ...Esplosione oggi, 27 ottobre 2022, a Lucca in una palazzina sulla Strada provinciale 1, in località Torre. A provocare lo scoppio nell'edificio di due piani, suddiviso in due unità abitative, una fuga ...