LIVE HJK Helsinki-Roma 0-0 | Ibanez e Belotti out | giocano Vina e Abraham Volpato dal 1'

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Una sfida fondamentale per tenere vive le speranze di centrare il pass alla fase ad eliminazione diretta di Europa League e scongiurare il rischio...

FORMAZIONI UFFICIALI- ROMAHJK HELSINKI (3 - 4 - 3): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj, Browne; Hostikka, OlusanyaROMA (3 - 5 - 2): Rui Patricio; Mancini, ...Giocatori da tenere d'occhio: autore dell'unico gol dell'Helsinki nella fase a gironi di questa stagione, Perparim Hetemaj ha giocato contro la Roma 17 volte nel corso della sua carriera (3 ...Diverse le novità di Mourinho a pochi minuti dalla sfida contro l'Helsinki. Il portoghese deve fare a meno di Ibanez, indisponibile per un'indisposizione di queste ore. Tornano dal 1' minuto El Shaara ...Quattro giorni dopo la sconfitta contro il Napoli in Serie A, 0-1 allo stadio Olimpico, la Roma torna a giocare in Europa League. I giallorossi saranno ospiti dell'l’HJK Helsinki alla ...