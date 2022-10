La sicurezza energetica e i primi dossier internazionali di Meloni secondo Margelletti

Leggi su formiche

(Di giovedì 27 ottobre 2022) “Sbagliato immaginare la nuova presidente del Consiglio come una persona che deve imparare le relazioni. Ho contezza che sia molto più avvezza alla politica estera di quanto possa la gente immaginare”. Lo dice a Formiche.net Andrea, presidente del Cesi, Centro Studi. Firmati due accordi militari tra Libia e Turchia, tre settimane dopo quello per l’esplorazione di idrocarburi nelle acque libiche. Previsto l’ammodernamento dell’Aeronautica Militare libica. Cosa cambia per Roma? Vedo un dato politico molto importante, che cambia lo scenario dell’approccio. Cioè noi abbiamo una presidente del Consiglio e un ministro della Difesa che hanno una solidità legata al pienissimo e ampio mandato parlamentare. In tutto questo, come si fa a non riconoscere la solidità di persone come Mario Draghi o Lorenzo ...