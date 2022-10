Ilary Blasi | la confessione di un attore | “Baciarla mi metteva in crisi”

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Dall’annuncio della sua separazione con Francesco Totti,è diventata una delle protagonisti indiscusse della cronaca rosa. Recentemente a parlare della conduttrice è stato Antonio Cantarutti, con cuiha lavorato in passato. “miin” – Al settimanale DiPiù, Cantarutti ha voluto parlare dellae di quanto avvenuto quando hanno lavorato L'articolo

lascia l'Isola dei Famosi La decisione di: sì all'Isola anche per fattori economici Al termine dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi,ha ...Davvero Francesco Totti ha fatto questa richiesta aper amore di Noemi ...Ilary Blasi molla tutto e scappa La decisione finale ormai è stata presa: alla fine hanno pesato i consigli di un'amica fidata ...Francesco Totti è sempre più innamorato della sua nuova fiamma: Noemi Bocchi. Ma Ilary preprara battaglia in tribunale. La prima udienza prevista per febbraio 2023.