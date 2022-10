HJK-Roma | gol del pareggio di Hetemaj | giallorossi bucati dall’ex Chievo VIDEO

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Latorna sulla situazione di parità in casa dell’HJK di Helsinki. A bucare la squadra giallorossa è una vecchia conoscenza della Serie A, Perparim: l’exsi coordina nel cuore dell’area e calcia spiazzando Rui Patricio. Troppo facile però perforare la retroguardia giallorossa, 1-1 che non muta le cose a livello di classifica, visto che in ogni caso isi qualificheranno come seconda se batteranno il Lugodorets all’ultima giornata. SportFace.

Sintesi1 - 1 MOVIOLA 1 Calcio d'inizio 4 Pericolosi i ...CLASSIFICA GRUPPO C: Betis Siviglia 10 punti; Ludogorets 4;3;Helsinki 1Mourinho cerca una vittoria per la qualificazione ancora in bilico. Sempre in Europa League la Lazio batte in rimonta Midtjylland 2-1. Nella Conference Fiorentina si qualifica vincendo 2-1 col Basakse ...La Roma subisce il pareggio del HJK Helsinki alla Bolt Arena ad inizio ripresa. Al 54' azione dei finlandesi, Lingman da al limite per Abubakari che fa scorrere il pallone alle spalle. Arriva Hetemaj ...