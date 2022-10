Helsinki - Roma diretta 0 - 1 | annullato gol a Cristante

- Lain Finlandia serca il successo per continuare la lotta al secondo posto nel girone di Europa League. La squadra di José M o urinho se la vedrà nella freddasenza lo squalificato Zaniolo ...Per laè arrivato il momento della resa dei conti. La partita di stasera contro l'è fondamentale per il passaggio del turno. Prima del match ha parlato Tiago PintoLanon ha alternative in ...