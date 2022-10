Calcio | Conference League | doppietta di Jovic stende il Basaksehir | Fiorentina passa il turno

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 ottobre 2022) Firenze, 27 ott. - (Adnkronos) - Unadipermette alladi battere 2-1 in rimonta ile di accedere al prossimodicon una giornata di anticipo. Turchi in vantaggio con Aleksic, che sfrutta un pasticcio della difesa viola e di Gollini. Poi entra in scena il serbo, che prima pareggia in spaccata e poi firma il vantaggio di testa dopo aver sprecato un paio di clamorose occasioni. Laè in testa al gruppo A a pari punti (10) con il, che è avanti per differenza reti: si giocheranno il primo posto, che qualifica direttamente agli ottavi di finale, all'ultima giornata. La seconda dovrà disputare il playoff contro le terze dei gironi di Europa ...