A Viterbo | Michelangelo e Sebastiano a confronto

(Di giovedì 27 ottobre 2022) 'Non era mai accaduto che i due capolavori didel Piombo, conservati aed ora accolti in un nuovo allestimento nel Palazzo dei Priori, fossero messi acon i disegni di ...

Così Vittorio Sgarbi , assessore alla Bellezza della Città di, illustra filosofia e fascini della mostra 'e la Cappella Sistina. I disegni di Casa Buonarroti in dialogo con ...e la Cappella Sistina. I disegni di Casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo. E' stata presentata stamattina, nella sala Caduti di Nassirya del Senato, l'importante ...«Non era mai accaduto che i due capolavori di Sebastiano del Piombo, conservati a Viterbo ed ora accolti in un nuovo allestimento nel Palazzo dei Priori, fossero messi a confronto con i ...VITERBO – Michelangelo e la Cappella Sistina. I disegni di Casa Buonarroti in dialogo con Sebastiano del Piombo. E’ stata presentata stamattina, nella sala Caduti di Nassirya del Senato, l’importante ...