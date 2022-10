Ucraina | il Vaticano è pronto a fare il possibile

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) “Noi siamo aperti e disponibili atutto il, se c’è una piccola apertura certamente ne approfitteremo”. È quanto ha detto il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin, a margine di un evento dell’Avsi rispondendo ai giornalisti sulle possibilità di dialogo con la Russia in vista di unasoluzione del conflitto in. Ieri il Cremlino aveva accolto favorevolmente la proposta del presidente francese Macron di coinvolgere Papa Francesco Ieri Mosca aveva accolto favorevolmente la proposta del presidente francese, Emmanuel Macron, di coinvolgere Papa Francesco e la leadership statunitense nei colloqui sull’, in termini di ricerca di possibili soluzioni. “Se tutto ciò è in linea, infatti, con gli sforzi in termini di ricerca di possibili ...

Paolo Ondarza " Città delCome la comunità internazionale affronterà la crisi energetica in corso, impatterà anche ...dal dramma della pandemia e oggi dagli effetti della guerra in......donato da Emmanuel Macron al Papa suscita controversie in Polonia Durante la sua visita in... infatti, c'è un timbro della biblioteca polacca a Leopoli, città attualmente situata nell'...Città del Vaticano – Si è aperto un giallo sul regalo che il presidente ... del volume visto che porta il timbro di una biblioteca accademica della città ucraina di Leopoli, all'epoca territorio ...