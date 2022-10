Terremoto nelle Filippine | i dipendenti di un ufficio si riparano sotto le scrivanie – Video

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Un forteha colpito lesettentrionali, ferendo almeno 26 persone nella provincia di Ilocos Norte e costringendo la chiusura dell’aeroporto internazionale. Nella città di Batac, sempre a Ilocos Norte, i pazienti di un ospedale sono stati trasferiti dopo che parti del soffitto dell’unità di terapia intensiva sono cadute a causa delle oscillazioni dell’edificio. L’Istituto filippino di vulcanologia e sismologia ha dichiarato che l’epicentro deldi magnitudo 6,4, provocato da un movimento in una faglia locale, è stato localizzato a 5 miglia a nord-ovest della città di Lagayan, nella provincia di Abra, a una profondità di 7 miglia. Il sistema di allerta tsunami degli Stati Uniti ha affermato che non è stato emesso alcun avviso. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

I danni al territorio Il terremoto di magnitudo 6.4 ha generato crepe e danni ad edifici e infrastrutture del territorio, inoltre alcune strade sono bloccate a causa di frane e cedimenti.