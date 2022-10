Serie D | presidente protesta… con un megafono dagli spalti

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Durante Vado-Ligorna, nel girone A diD, ildel Vado ha insultato l’arbitro direttamentecon unVicenda molto curiosa successa durante il derby ligure tra Vado e Ligorna, nel girone A diD. Dopo l’espulsione di tre giocatori di casa, ildel Vado, Franco Tarabotto, ha iniziato ad inveire contro l’arbitro, usando undirettamente. Il giudice sportivo non ha potuto non prendere provvedimenti e gli ha comminato una multa di 1.000 euro per aver, come da referto arbitrale «diffuso attraverso l’altoparlante dello stadio un’espressione ingiuriosa all’indirizzo della terna arbitrale e per avere i propri sostenitori rivolto insulti all’arbitro al ...