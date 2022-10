Papa Francesco | “Anche i preti e le suore hanno il vizio del p0rno”

contro I porno: 'Anche preti e suore li guardano, lì si nasconde il Diavolo' Il video gira su Whatsapp e arriva ai genitori Nelle immagini già acquisite dagli investigatori, si vede la ...Nello stesso tempo, Mosca ha accolto positivamente la proposta di includeree le autorità statunitensi nei colloqui per la soluzione della situazione in Ucraina. Il via libera è ...Papa Francesco nell'ultima udienza ha messo in guardia i seminaristi e i sacerdoti sulle tentazioni della pornografia nel digitale, senza demonizzare la tecnologia. "Una cosa che indebolisce l’anima, ...Papa Francesco ha un'opinione piuttosto netta sui siti hot che popolano il web, e mette in guardia i giovani sacerdoti: "il diavolo entra da lì".