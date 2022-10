L’Inter batte il Viktoria Plzen 4 a 0 e compie l’impresa | elimina il Barcellona e accede agli ottavi di Champions

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)fa. Non ère il modesto, uno score desolante di soli 3 gol fatti e addirittura 20 subiti nel girone, probabilmente la peggiore squadra di questa. Ma passare il gruppo della morte in scioltezza, addirittura con una giornata d’anticipo,ndo ile tutti i riti apotropaici del suo allenatore Xavi, magari adesso addirittura andarsi a giocare il primo posto in casa del Bayern Monaco con la testa sgombra (dipenderà dal risultato di stasera, ma a questo punto conta poco). Serviva solo l’ultimo passo. La squadra di Simone Inzaghi lo ha mosso senza tremare, forse giusto un attimo all’inizio (non sarebbe, altrimenti) ma in fondo con più compostezza di quanto i tifosi ...