L’allarme dell’Ema | “Nuova ondata Covid in arrivo nelle prossime settimane”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Secondo l’Ema unadiè inUnadiè in: a lanciareè l’Ema, Agenzia europea dei medicinali, attraverso le parole di Marco Cavaleri, responsabile della strategia vaccinale dell’Agenzia. “è prevista unalegata a nuove sotto-varianti di Omicron. La pandemia non è ancora finita” ha dichiarato Cavaleri. “La scorsa settimana la variante di Omicron BQ1 è stata identificata in almeno 5 Paesi europei” ha aggiunto ...