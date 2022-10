greenApes | l' App che premia le tue azioni sostenibili

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) (Adnkronos) - Una app per diventare ambasciatori del 'vivere green' e ricevere premi in base allevirtuose dal punto di vista ambientale; '' è una B Corp, fondata nel 2012, con la missione di promuovere e incentivare gli stili di vita eco-delle persone. Partendo dall'idea che la condivisione stimoli l'azione e la partecipazione collettiva, si è creata una piattaforma digitale, accessibile tramite mobile e web, personalizzabile da aziende ed enti che vogliono lanciare campagne di engagement sui temi dellatà. Per incentivare questo sistema di educazione partecipativa, si è integrato un meccanismonte basato su un sistema di crediti. In pratica, le aziende o le organizzattivano le loro Campaign di stakeholder engagement sulla ...