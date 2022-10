Covid 19 in Campania | bollettino del 26 ottobre | 2 009 positivi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)19 in: ildi oggi, mercoledì 26, parla di 2.009 nuovisu 14.500 tamponi analizzati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 2.009al19 in(1.891 al test antigenico e 118 al tampone molecolare), dati che tengono conto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del

Regione Campania

Da quasi tre anni l'area è chiusa al pubblico causa lavori di riqualificazione, iniziati nel gennaio 2020 e che sarebbero dovuti durare 378 giorni; c'è stato però il lockdown per ilche ne ...... ine nel resto del Paese, hanno affrontato in prima linea l'emergenza epidemiologica: da Arcangelo Saggese Tozzi , responsabile dell'emergenza- 19 per l'Asl di Salerno, a Enrico ... COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Diminuiscono i numeri dei nuovi positivi e cala la curva dei contagi da Coronavirus. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 2.009 positivi su 14.500 tamponi esaminati, 983 ...Il bollettino della Campania sulla pandemia Covid-19, con gli aggiornamenti dei dati di mercoledì 26 ottobre 2022 ...