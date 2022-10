Cara Giorgia Meloni | non mi faccio ingannare dalla sua improvvisa apparente trasformazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) di Alessio Andreoli Come molti non mi sono voluto perdere la diretta del discorso dialla Camera. Ho voluto ascoltarla perché nell’ultimo mese ha sorpreso molti, me compreso: ha dato sfoggio di grande mimetismo battendo addirittura le note capacità di omocromia del camaleonte. Purtroppo mi devo dar ragione quando scrissi che non riuscivo a darle il beneficio del dubbio e le evidenze del mascheramento ci sono tutte. I vari richiami figurativi alla nave danneggiata che attraversa la tempesta sono un chiaro riferimento alla difficile condizione in cui molti di noi si trovano sia praticamente che psicologicamente e non possiamo fare a meno di identificarci in questa raffigurazione. È un evidente e raffinato modo per parlare ancora una volta alla pancia delle persone, direi un populismo evoluto, di livello superiore ma più subdolo e ...