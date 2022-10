Calcio | Del Piero | ' alla Juve manca serenità | in campo e fuori'

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Roma, 26 ott. - (Adnkronos) - "La cosa chedi più in questo momentontus è la. Ladà iniziativa e intraprendenza, questi aspetti non si vedono tra i bianconeri". E' l'analisi della bandiera bianconera Alessandro Delsul momento negativo dellantus, eliminata dChampions e in ritardo in campionato. "Il Benfica ha giocato con un'intensità pazzesca, abbinata ad alte capacità tecniche -sottolinea Dela Sky Sport, dopo il ko per 4-3 dei bianconeri al 'Da Luz'-. Il punteggio è stato falsato dal coraggio finale, poteva andare peggio. Laè fondamentale: la situazione non si riflette solo in, ma anche nella società".

Olympics

... si sono attardati nei pressi della spiaggettaporto turistico di Chiavari dove sono stati ... Accompagnati in Ufficio uno di loro, che indossava una maglia di una nota squadra diinglese dal ...L'arrivodifensore italiano e di Gareth Bale in estate, infatti, lascerebbe pochi spazi di manovra per quanto concerne il budget cap. Sempre restando Oltreoceano, occhio all' Inter Miami di David ... Mondiali di calcio 2022: date, calendario partite, squadre e calciatori da tenere d'occhio, come seguirli, canzone ufficiale, mascotte del torneo in Qatar L’inchiesta riguarda le ultime elezioni comunali a Bari. Operazione della Dda tra Bari, Taranto e Palermo contestati anche spaccio di droga ed estorsione ...La vittoria di Zagabria contro la Dinamo per 4-0 spiana la strada ai rossoneri che ora sono i favoriti per la conquista del secondo posto nel girone ...