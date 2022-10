Berlusconi | l' intervento al Senato | ' Io | uomo di pace sempre dalla parte dell' Occidente'

L'ex premier e un dicorso atteso 9 anni: 'Grande soddisfazione riprendere la parola proprio quando il popolo italiano ha scelto ancora una volta la coalizione di ...2022 - 10 - 26 19:14:54 La diretta del dibattito in Senato 2022 - 10 - 26 19:13:28segueRenzi, con Meloni consultava carte Silviosta seguendo con attenzione l'...Così Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, nel suo intervento in Senato. “La riforma della giustizia è una priorità irrinunciabile. Una riforma davvero garantista, non contro la magistratura ma ..."È per me un motivo di grande soddisfazione riprendere la parola in Senato, dopo nove anni, e farlo proprio quando il popolo ...