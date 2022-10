-Amici 26 Ottobre | un nuovo provvedimento disciplinare

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Oggi 262022 è andata in onda una nuova puntata del Daytime di -di Maria de Filippi su Canale 5. Si è partiti da Samuel e Gianmarco chiamati in palestra da Raimondo che ha invitato anche la Celentano. Infine la produzione in casetta ha comunicato agli allievi che sarebbe arrivato unper la poca pulizia. Non faranno lezioni finchè non puliranno la casetta.25: un tema da scrivere per Mattia -26: la Celentano da più tempo a Samuel La puntata inizia con Raimondo che chiama Samuel e Gianmarco in palestra (sala ballo) con la presenza inaspettata di Alessandra Celentano. Todaro si focalizza sul compito dato da Alessandra a Samuel dichiarando che l’allievo lo svolgerà al meglio, ...