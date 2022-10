World Pasta Day 2022 | nell’anno in cui il cibo italiano esplode nell’export

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott –Day, parole per due terzi inglesi ma che in questo caso sono simbolo di orgoglio, visto che rappresentano il successo internazionale del più tradizionale dei cibi italiani. La giornata mondiale dellaè particolare, visti anche i risultatidi quest’anno, i quali hanno premiato non poco il popolarissimo farinaceo. Una lezione, quella di questo, che ci testimonia ancora di più l’importanza della sovranità alimentare.DayIlDay ha una storia quasi trentennale: il primo congresso, come riporta Tgcom24, risale infatti al 25 ottobre 1995, quando 40 produttori a livello mondiale si riuniscono proprio a Roma per valorizzare e ...