(Di martedì 25 ottobre 2022) Messina, il fratello della 17ennenel 1997 da un automobilista che viaggiava a 110 all’ora. «Disse che gli avevano rubato l’auto, poi cambiò versione. La mia famiglia ha trasformato il dolore in impegno»

Corriere della Sera

La squadra è stata inevitabilmentedalla bufera di critiche, sarcasmi, contumelie e ...Arena scrive: "Ero tranquilla e rassegnata. come è possibile che all'80esimo mi ritrovo davanti ...Come scoprì di"Sentii dei carabinieri raccontare di una 17enne morta dopo essere statada un'auto. Capii che la mia amatanon c'era più. Fu l'inizio di un calvario". La ... «Valeria fu travolta e uccisa, io accanto a lei mi salvai. Mia figlia ha il suo nome» Messina, il fratello della 17enne uccisa nel 1997 da un automobilista che viaggiava a 110 all’ora. «Disse che gli avevano rubato l’auto, poi cambiò versione. La mia famiglia ha trasformato il dolore i ...Omicidi stradali di Valeria Di Corrado Il Messaggero Si mettono alla guida in stato di alterazione psico-fisica, superando spesso i ...