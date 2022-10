Usura | spaccio e corruzione a Napoli | 11 arresti | coinvolto un carabiniere Tra le vittime c’è anche il calciatore Bruscollotti

L'operazione dei Carabinieri ha portato a undici arresti, con accuse di vario titolo che vanno dall', alla detenzione edi sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi comuni da ...Giuseppe Bucolo, il luogotenente dei carabinieri arrestato dai suoi colleghi nell'ambito di una indagine della Dda riguardante un giro die didi droga gestito dalla camorra dell'area occidentale di Napoli , avrebbe intascato per anni e anni le "mazzette" dei vari gruppi camorristici della zona. Tra il 2005 e il maggio ...Undici ordinanze di custodia cautelare sono state eseguite dai carabinieri del comando provinciale di Napoli nell’ambito delle indagini su un presunto giro di usura che sarebbe stato gestito dalla cam ...Dalle prime ore del mattino è in corso una vasta operazione della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza a Napoli e in provincia in esecuzione di ...