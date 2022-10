Uomini e Donne | Ludovica Valli e il dolce video che svela il sesso del bebè in arrivo

Negli ultimi tempi è diventata una moda rivelare con una festa il sesso del nascituro del bambino che si aspetta: stiamo parlando dei gender reveal . Ma l'ex tronista di, Ludovica Valli , ha preferito una forma più intima e dolce per rivelare ai suoi follower il sesso del suo secondogenito. Ludovica Valli e il dolcissimo video pubblicato su Instagram ......Emilia (una donna di 92 anni) 2 in provincia di Modena (una donna di 82 e un uomo di 68 anni) 7 in provincia di Bologna (quattro, di cui una di 83 anni, due di 88 e una di 89 e tre, di ...Dalla prima ciclista a competere nel giro d'Italia di soli uomini all'astronauta Cristoforetti, alla guida della Stazione spaziale internazionale, passando dall'indimenticabile ...Nella puntata di Uomini e Donne del 25/10, Maria De Filippi sbotta contro Pinuccia e le rimprovera di costringere Alessandro ad andare a cena con lei ...