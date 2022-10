Ucraina | von der Leyen | dall' Ue fino a 1 | 5 mld per ogni mese di guerra

Sky Tg24

"L'ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese solo per le spese ... Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursulader Leyen, intervenendo a Berlino alla ...Citerà i colloqui telefonici con Ursulader Leyen, Charles Michel e Roberta Metsola, per ... Inevitabile anche il passaggio sulla politica estera, per ribadire il sostegno all', il solido ... Guerra Ucraina Russia, le news. Steinmeier arrivato a Kiev. Bombe su Nikopol. LIVE La presidente della commissione Ue spiega che Kiev ha bisogno di una somma compresa fra 3 e 5 miliardi di euro al mese solo per le spese correnti, e si sta lavorando perché Bruxelles assuma una partec ...Il presidente ucraino a gamba tesa: "Meloni è stata diretta e personale. Credo che abbiamo costruito un'ottima relazione in continuità con il periodo iniziato da Draghi". Sul leader di Forza Italia: " ...