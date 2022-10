Stefano Bettarini si scaglia contro il GF Vip 7 e Ginevra | “Nemmeno si vergogna”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 25 ottobre 2022) La presenza diLamborghini al Grande Fratello Vip 7 continua a far indignare gran parte del pubblico che segue il programma tv. La giovane donna è stata squalificata oltre due settimane fa per le terribili frasi pronunciate nei confronti di Marco Bellavia, in cui incitava chiaramente al bullismo. Nonostante la squalifica,è costantemente invitata in studio durante le puntate. Non solo però. Ad ogni puntata la Lamborghini ha un blocco in cui è protagonista mentre, solitamente, gli squalificati dal GF Vip non vengono neanche richiamati a partecipare alle puntate in studio. Ed il pubblico pare non essere l’unico indispettito dalla assurda situazione. GF Vip 7,interviene dopo l’ennesimo blocco suLamborghini Il protagonista, in questo caso, è ...