Prevenzione tumori | da giovedì ambulatorio itinerante per mammografia e altri esami

(Di martedì 25 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –, 27 ottobre, l’Asl Benevento dà avvio al nuovo tour gratuito dellaoncologica “Mi voglio Bene” per la diagnosi precoce dei trepiù diffusi nella popolazione adulta: del collo dell’utero, della mammella e del colon retto. L’iniziativa, già sperimentata con successo dall’Asl, prevede lo stazionamento di un polimobile presso diversi paesi del territorio sannita, dove sarà possibile effettuare“di primo livello”, quali: mammografie, pap test e ritiro del kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci. “Riproponiamo l’iniziativa dioncologica per contrastare le neoplasie più diffuse tra gli adulti – afferma Gennaro Volpe, direttore generale dell’Asl Bn – Vogliamo offrire possibilità di accesso ...

LatinaToday

A causa dell'emergenza Covid - 19, le visite dioncologica sono diminuite in modo sostanziale comportando di fatto l'impossibilità di diagnosticare precocemente moltie di poterli curare, quindi, in modo tempestivo, così è ...Suona bene anche la generosità, quella che l'evento musicale dell'estate biellese ha trasformato in una donazione da mille euro che sosterrà i programmi didei. La cifra raggruppa ... Tumori al seno, l'importanza della prevenzione e di una diagnosi precoce: le iniziative a Sermoneta Anima centrale di 'Sorrisi in Rosa' sono la mostra fotografica e i racconti delle donne che hanno affrontato un tumore al seno. Obiettivo principale è sensibilizzare sul tema della prevenzione, ma da ...L’iniziativa. La Fondazione Ant italia onlus mette a disposizione 72 visite gratuite il 7,8,9 novembre in piazza Risorgimento a Bergamo. A causa dell’emergenza Covid-19, le visite di prevenzione oncol ...