(Di martedì 25 ottobre 2022)– Il, volto noto della Tv Statunitense, inal. A dargli il benvenuto a nome della Città diil sub Commissario Marco Stufano e la dirigente dell’Area servizi Sociali Margherita Camarda che hanno accompagnato ilin unaguidata presso il Sicily Rome American Cemetery diretto dalla direttrice Melanie Resto, che ha raccontato la storia ed il legame con ildel nettunese Antonio Taurelli, unico cittadino italiano ricordato nel sito memoriale statunitense, che ha dedicato la sua vita alla commemorazione di quanti combatterono per la Libertà. Il Sub Commissario Stufano e la Dirigente Camarda hanno ...

Il Faro online

Fiamme questa notte all'interno di una autofficina meccanica in via Piscina Tre Cancelli, a, vicino a Roma. A prendere fuoco diversi autobus oltre a ...Il Giudice Frank Caprio , volto noto della tv Statunitense e i cui filmati sono molto visualizzati sui social, è stato in visita questa mattina alAmericano di. A dargli il benvenuto a nome della Città il sub Commissario Marco Stufano e la dirigente dell'area Servizi Sociali Margherita Camarda che hanno accompagnato il giudice ... Nettuno, al Cimitero Americano la visita del giudice Frank Caprio I video dei suoi processi hanno superato i 2 miliardi di visualizzazioni su YouTube, tanto da farne una star a livello internazionale ...E' terminata con una "Gita ai Castelli " la visita in Italia, per la prima volta, del famoso giudice americano e noto conduttore televisivo conosciuto e seguito da milioni ...